Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Milan:



"In Champions League nessuna partita è facile e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di solito 10 punti, per questo è importante partire bene già da domani. E poi le partite in casa sono fondamentali. Affronteremo il Milan, un avversario difficile, ma i nostri tifosi ci aiuteranno e sono sicuro che faremo una grande prestazione".



RISPETTO AL PSG - "Quella di domani sarà una partita completamente diversa, con il Psg abbiamo avuto molte preoccupazioni e potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ora abbiamo cambiato mentalità per affrontare la prossima gara con più coraggio. E il Milan gioca in maniera diversa".



MILAN - "Hanno giocatori forti e hanno fatto ottimi investimenti nonostante abbiano perso due elementi molto importanti. Il Milan è una squadra forte, hanno iniziato bene, anche Pulisic. E poi c'è Leao, molto pericoloso a sinistra con Theo Hernandez. Hanno una cosa speciale, una grande combinazione di intensità e tecnica. Servirà una prestazione di livello perché loro possono provare a vincere le gare in ogni momento".



CAMBI? - "Nessuno rispetto all'ultima".