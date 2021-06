Nonostante l'arrivo già certo di Marco Rose sulla panchina del Borussia Dortmund, Edin Terzic, tecnico che ha guidato il club giallonero alla vittoria nella Coppa di Germania e alla qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe rimanere comunque all'interno dello staff tecnico. Stando a quanto riportato da Kicker, infatti, Terzic avrebbe deciso di dire no alle offerte di Werder Brema ed Eintracht Francoforte per rimanere come collaboratore del nuovo allenatore Marco Rose.