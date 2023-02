Edin Terzic on Karim Adeyemi’s goal:“Meep meep.” pic.twitter.com/Ijp7z83xoc — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) February 15, 2023

Tra i tanti campioni attesi nella prima due giorni degli, è sbucato, un po’ a sorpresa,. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo degli inglesi, ha preso palla nella sua metà campo ed è partito in una solitaria fuga per la vittoria di. In, e con, si è fatto beffe di Enzo Fernandez, ultimo difendente londinese, e si è bevuto anche Kepa prima di depositare in rete.- Il gol ha subito fatto il giro del mondo, entusiasmando tutti gli appassionati di calcio e sorprendendo i suoi stessi compagni. Il suo allenatoreha commentato così la prodezza. “Credo che il primo tocco sia stato fondamentale poi già col secondo è partito e non l’hanno più fermato.. Ha usato la sua velocità per superare tutti. Niente da dire, è stato un gol eccezionale”. Anche Emre Can ne ha parlato: “Siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, così veloce, così forte,”. Gli ha fatto eco Bellingham: "Lui è. Non siamo sorpresi,. È stata una bellissima azione, inizialmente ha un po' faticato con noi, non riusciva ad integrarsi con la squadra, ma adesso sta volando e sarà di grande aiuto".– Sì perché. Adeyemi arriva per(come il norvegese) lì dove, laureandosi anche capocannoniere della massima serie austriaca. Il salto in Bundesliga però ne ha un po’ frenato la crescita: il classe 2002 infatti ha a refertoNeanche l’esperienza ai Mondiali gli ha svoltato la stagione, visto che non è stato mai utilizzato. Poche le presenze da titolare nel club dove, complice il reparto sovraffollato daEcco spiegato la poco prolificità con le uniche marcature di rilievo segnate al Siviglia in Champions e al Monaco 1860 in Coppa di Germania. Il club del Westafalen Stadion però non ha smesso di credere nel proprio investimento.– Di, Adeyemi inizia con il TSVper poi trasferirsi nel vivaio del. Qui però dura pochi mesi: il rendimento scolastico non è all’altezza, l’attitudine e i comportamenti idem, motivi per cui il club bavarese lo scarica. Riparte dal. Nel 2018 ecco ilche lo prende e lo gira ancora 16enne al(Serie B austriaca). Nel campionato 2019/20 torna alla base e inizia la scalata diventando il bomber della squadra eTutto facile per uno che, cronometro alla mano, è. Il record lo ha battuto nella gara contro il Friburgo quando ha corso a una– “Volevo superare Enzo e andare più forte di lui.”, l’ha fatta facile commentando la rete a caldo. Quindi ha spiegato i suoi segreti. “, lo ammetto.”. Questo è un contorno tipico di Ghana e Nigeria, solitamente preparato come accompagnamento a piatti sugosi e saporiti, detto anche 'polenta africana'. Se davvero è grazie a questo piatto che si diventa così veloci, i ristoranti africani verranno presto presi d’assalto dai calciatori…