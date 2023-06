Tach, Ramy!



Der #BVB hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 verpflichtet. Ramy #Bensebaini wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee und unterschrieb am Montag einen Vierjahresvertrag.



https://t.co/B4vfHCLhQk — Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2023

Nientee nienteper. Il terzino svincolatosi a parametro zero dal Borussia Monchengladbach ha scelto di rimanere in Bundesliga e ora il suo nuovo club è anche ufficiale. Sarà ilche ha fatto firmare al terzino sinistro algerino classe 1995 un contratto fino al 30 giugno 2027.Le sue parole: “Non devo spendere troppe parole sull’appello del Borussia Dortmund. Come giocatore avversario, ho sentito l’atmosfera straordinaria al Signal Iduna Park, attraverso la quale la squadra viene spinta. So di cosa è capace il BVB e sono sicuro che come squadra costruiremo partendo dall’ultima seconda metà della stagione. Non vedo l’ora di far parte del BVB, di giocare per i titoli e vivere questa atmosfera speciale a Dortmund”.