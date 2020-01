Dopo una lunga trattativa, i tedeschi hanno chiuso la trattativa per il centrocampista tedesco, che lascia dunque la Juve. "Chiamalo #SoloEmre!" è il motto con cui il club giallonero ha annunciato l'arrivo dell'ex Liverpool in Germania."Credo che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poter essere d'aiuto. Voglio dare un'accelerata, ho sempre avuto simpatia per questo club e non vedo l'ora di giocare di fronte a questi tifosi, speciali". ​Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la. Il contratto prevede, inoltre,".​