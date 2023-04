Una delle firme più attese in casa del Borussia Dortmund è finalmente arrivata. Non quella del capitano Marco Reus, il cui contratto resta in scadenza, ma quella di Julian Brandt: l'attaccante tedesco, classe 1996, ha firmato un nuovo accordo con il club giallonero fino al 2026. Per Brandt in questa stagione che vede il BVB rivaleggiare con il Bayern Monaco per il titolo 9 gol e 5 assist fin qui in tutte le competizioni.