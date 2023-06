Il Borussia Dortmund ha individuato il possibile sostituto di Jude Bellingham. Lo scrive l'edizione odierna della Bild, secondo la quale i gialloneri starebbero valutando con attenzione il profilo dell'inglese Conor Gallagher. Centrocampista centrale, non incedibile per il Chelsea, il 23enne al momento è la prima scelta per rimpiazzare il talento accasatosi al Real Madrid pochi giorni fa.