Secondo quanto riporta la stampa tedesca, il Borussia Dortmund è pronto a muoversi in anticipo per individuare il possibile sostituto di Erling Haaland, per il quale il club tedesco è al lavoro per provare a trattenerlo per un'altra stagione. Un nome che piace molto in caso di partenza del norvegese è quello dell'ex Samp e Roma Patrik Schick, sotto contratto col Bayer Leverkusen fino a giugno 2025.