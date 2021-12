La clausola rescissoria variabile da 75 a 90 milioni di euro che si attiverebbe la prossima estate nel contratto di Erling Haaland con il Borussia Dortmund non esisterebbe. A dirlo è il direttore generale dei tedeschi Hans-Joachim Watze all'assemblea dei soci e riportato da Sport1. Il dg dei gialloneri ha dichiarato: "Non posso confermare una clausola rescissoria in quanto tale", ma secondo il sito tedesco ci sarebbe un accordo non scritto per la cessione del 21enne norvegese per circa 100 milioni.