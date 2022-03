Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha risposto in maniera piccata sulla futura partenza del bomber norvegese Erling Haaland:



"Il futuro di Haaland? Non lo so, devi chiederlo a lui e non a me. L'unica cosa che mi infastidisce sono i media. Haaland non può farci niente, e nemmeno io. Tuttavia, dobbiamo rispondere a questo merda ogni giorno. È così. Ma giochiamo anche in questo stupido gioco. Quando Haaland se ne andrà, troveremo di nuovo un nuovo talento e lo faremo una superstar. Non commenterò le voci sul trasferimento".