Il Borussia Monchengladbach ha chiuso per l'arrivo di Fabio Chiarodia, difensore italiano classe 2005 del Werder Brema. Più di 20 presenze nelle nazionali giovanili, Chiarodia era seguito anche dalla Juventus che lo stava studiando per il futuro; ad affondare il colpo però è stato il Borussia Monchengladbach, che l'ha preso per 2 milioni di euro.