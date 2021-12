Nuove voci in arrivo dalla Germania per il trasferimento di Denis Zakaria, la testata tedesca Fussball Trasfert fa il punto della situazione. A inseguire il 25enne centrocampista svizzero ci sono Juventus, Inter, Roma, Barcellona, Borussia Dormund, Manchester United, Manchester City e Arsenal. Proprio quest'ultima, secondo la tesata tedesca, sarebbe quella che si sarebbe mossa in anticipo per chiudere un possibile passaggio del giocatore del Borussia Monchengladbach, con i tedeschi che invece vorrebbero monetizzare a gennaio, a parametro zero la prossima. Inoltre, l'arrivo del calciatore sarebbe legato ad una eventuale qualificazione alle Coppe.