Vincere per ipotecare il passaggio del turno e vendicare la beffa dell'andata: la Roma di Paulo Fonseca, reduce da un ottimo periodo con otto risultati utili di fila (4 vittorie e 4 pari), che l'ha portata al terzo posto in Serie A, è ospite questa sera alle 21 presso lo Stadio im Borussia-Park di Monchengladbach della capolista della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach di Marco Rose, nel match valido per la quarta giornata di Europa League del Gruppo J, la prima di ritorno. Partita decisiva in ottica qualificazione per i giallorossi: primi a quota 5 con una vittoria e due pareggi, vincendo compierebbero un passo decisivo verso la fase finale, mentre con un pari o una sconfitta complicherebbero il cammino, complice anche l'altra sfida del girone tra Wolfsberger e Basaksehir, entrambe seconde a quota 4. Grande motivazione per la Roma deriva anche dalla gara di andata all'Olimpico, quando fu beffata da un rigore di Stindl concesso per un fallo inesistente di Smalling.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Questo sarà il secondo incontro tra Roma e Borussia Mönchengladbach in competizioni europee, dopo quello dell'andata. La Roma ha un’imbattibilità in Europa League, nella fase a gironi, che dura da 14 gare (8 vittorie e 6 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta per i giallorossi risale al settembre 2009 con il 2-0 per il Basilea. Il Borussia Mönchengladbach ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 9 partite di Europa League (4 pareggi e 4 sconfitte nel parziale), quella contro la Fiorentina nel febbraio 2017 per 4-2, con tripletta di Stindl e gol di Christensen dopo il 2-0 iniziale targato Kalinic-Borja Valero. Edin Dzeko ha segnato 9 gol nelle ultime 6 partite di Europa League, inclusa la rete nella vittoria per 4-0 contro il Basaksehir nella precedente gara casalinga europea.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko.​





