Marcus Thuram è stato vicino in estate all'approdo all'Inter, passaggio che non si è concretizzato a causa di un infortunio. La pista italiana pare ormai essere tramontata definitivamente: il giocatore difatti ha dichiarato a Footmercato di vedersi ancora in Germania, nelle file del Borussia Monchengladbach: "I rumors di questa estate? Non ho notato nulla. Seriamente, ovviamente c'è la possibilità che giocherò ancora per il Borussia la prossima stagione. Quanto in alto potrò arrivare, non posso ancora dirlo. Al momento so per certo di essere un giocatore del Borussia Mönchengladbach e che farò del mio meglio per vincere più partite possibile. Tutto il mio cuore appartiene a questo club in questo momento".