La Bosnia va ko contro la Finlandia. Queste le parole di Ivaylo Petev, ct dei bosniaci, ora fuori dalla corsa a Qatar 2022: “Dzeko? Se fosse stato pronto sarebbe stato al 100% tra i primi 11. Ho un grosso punto interrogativo in testa: se avessimo giocato al 50 per cento di come lavoriamo in allenamento, avremmo vinto. Mi dispiace sinceramente, ma questo è il calcio, non possiamo tornare indietro nel tempo o piangere per giorni o mesi. Questi giocatori hanno dimostrato di saper giocare bene e per colpa di una pessima partita non possiamo cambiare idea su di loro. Siamo delusi, ma andiamo avanti: dobbiamo apparire completamente diversi contro l'Ucraina”.