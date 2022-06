Sven Botman, ex grande obiettivo di mercato del Milan, ha salutato su Instagram il Lille. Il classe 2000 è pronto per diventare un nuovo giocatore del Newcastle.



Il MESSAGGIO - "Sono grato per aver indossato lo stemma del LOSC per due anni, è stato un viaggio incredibile con due grandi trofei e ricordi che non dimenticherò mai"