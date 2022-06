Een veelzeggende glimlach van Sven Botman als het gaat over AC Milan — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2022

esce allo scoperto. Il difensore del Lille ha parlato così del suo possibile trasferimento al Milan: "- ha svelato a Espn - Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno. Ci sono contatti in corso e mi auguro che venga fatta più chiarezza prima del precampionato".- Basta un sorriso per dare un indizio di mercato. Quando la giornalista gli chiede se sarà il Milan la squadra del suo futuro,. Quasi imbarazzato, ma fiducioso.- I rossoneri hanno in pugno il difensore olandese, che ha già dato l'ok al trasferimento ed. La cristallizzazione dell'operazione non è dovuta a un rilancio del Newcastle - l'altro club forte sul giocatore - ma al cambio di proprietà del Milan che ha inevitabilmente rallentato la situazione. Per Botman al Milan manca solo l'ok della nuova società, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.