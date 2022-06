Il Milan si era assicurato il suo talento per 10 milioni di euro la scorsa estate, ma l'annata in prestito al Bordeaux è stata ricca di alti e bassi e, per questo, sarà Stefano Pioli a decidere il suo futuro durante il ritiro estivo. Se lo riterrà pronto resterà in rosa, altrimenti per lui si aprirà una nuova strada in prestito.