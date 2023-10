Non si tratta solo del risultato in campo, negativo per la formazione giallorossa, vista la sconfitta incassata per 1-0, ma anche di quanto vissuto a margine, al termine del match del Meazza. Ripartiamo dalle parole di José Mourinho, in merito all’arbitraggio dell’arbitro Maresca: "Non c'è tanto rispetto per i miei giocatori. L'atteggiamento dell'arbitro con N'Dicka e Mancini dimostra tutto". A queste dichiarazioni, era arrivata la risposta dell’Ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo, che ieri si è esposto così: “Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi”.Come riportato da Il Corriere dello Sport,, come l’amministratore delegato della Lega Calcio,che, almeno per il momento, non ha voluto replicare con alcun comunicato ufficiale.- Infatti, le parole dello Special One, rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso, non sono passate inosservate. Pur non potendo rientrare nel dispositivo che il Giudice Sportivo emetterà riguardo la decima giornata di campionato (infatti, Gerardo Mastandrea decide esclusivamente su questioni di campo),, in quanto le sue parole potrebbero essere giudicate come lesive dalla Giustizia Sportiva. Se così fosse,