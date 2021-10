David, centrocampista dele del, ha rivelato tramite i social che nei giorni scorsi gli è stato diagnosticato un cancro, un linfoma di Hodgkin al secondo stadio: "Questo messaggio è molto difficile da scrivere per me. Inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se è stato uno shock per me e per la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò presto in campo. Vorrei mostrare il mio apprezzamento per tutti i medici, gli infermieri e il personale che ho incontrato, per la loro professionalità, calore e comprensione. Voglio ringraziare anche la FA del Galles perché senza la rapida diagnosi della squadra medica non avremmo rilevato la malattia. Ringrazio anche il Bournemouth per tutto il supporto nel corso della scorsa settimana. Anche se apprezzo l'attenzione che ci potrà essere da parte dei media, vorrei chiedere che venga rispettata la mia privacy nei prossimi mesi, quando condividerò i miei progressi nel momento in cui sarò in grado di farlo. Non vedo l'ora di rivedervi tutti presto e di praticare lo sport che amo".