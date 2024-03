Bove: 'Anche se gioco meno sono tranquillo. Io come De Rossi? Un onore, ma preferisco essere me stesso'

È stato Edoardo Bove ad affiancare Daniele De Rossi nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista del match di ritorno contro il Brighton. Ecco le sue parole



Come stai vivendo questo momento in cui hai giocato di meno?

"La sto affrontando come ho sempre cercato di affrontare il mio lavoro e il mio percorso. Ogni tipo di calciatore ha il suo, naturalmente è fatto da momento in cui si gioca di più o di meno. La bravura sta nella costanza di continuare a lavorare, non solo per migliorare ma anche per mantenere un tipo di lavoro che hai cominciato. In allenamento vedo notevoli progressi, non ho problemi e sono tranquillo. Quando mi viene data l'occasione cerco di dare il massimo. Penso sia questa la cosa più importante che deve fare un calciatore".



Giocherai mezz'ala o più centrale?

"Ancora non so se gioco. A parte questo, credo che ci sia una cosa che il mister ci sta trasmettendo: facciamo un determinato tipo di rotazioni, nel momento in cui un giocatore si trova a coprire un ruolo in campo che non è il suo ogni giocatore deve comportarsi come se giocasse nel ruolo in cui si trova. Da questo punto di vista è il nostro concetto. Non mi fa differenza giocare più centrale o avanzato".



Guardandoti molti vedono in te De Rossi 20 anni fa. Cosa provi ad averlo come mister?

"Mi fa un effetto bellissimo. Il primo impatto è quello di un ragazzo che lo ha sempre visto giocatore in tv, poi inizia un rapporto e adesso lo vedo come il mio allenatore. Sono onorato che mi possa dare un tipo di consigli che nessun altro allenatore mi può dare per quello che ha passato e per il livello in cui ha giocato. Un pochino me lo aspettavo, ad essere sincero, perché ci sono sempre gli accostamenti ma credo che ogni giocatore abbia la sua carriera. Se ti dico che spero di avere una carriera come quella del mister non mento, ma voglio avere la mia carriera. Va benissimo essere accostato, ne sono onorato, ma vorrei anche la mia carriera, quella di Edoardo Bove".