Edoardo Bove ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21. Dopo le buone prestazioni con la Roma è stato. Ecco le sue parole“Ho trovato un bellissimo gruppo, gran parte li conoscevo perché ci siamo incontrati nei vari campionati giovanili e siamo cresciuti insieme, in particolare conosco bene Matteo Cancellieri, eravamo vicini di casa quando abitavamo a Roma”.“Iniziamo dalla nazionale, è la cosa fondamentale ora come ora. Queste due sono partite fondamentali, dobbiamo vincere e dare il meglio per queste due gare e faremo di tutto per cercare di portarle a casa. Per quanto riguarda il derby, l’immagine del tifo è stata un’emozione bellissima, indescrivibile, sia in campo che fuori è stato bellissimo”.“Per quanto riguarda il mio ruolo mi piace fare tutti i ruoli di centrocampo e in base al modulo cerco di dare il meglio. Sono stato abituato a giocare nel 4-3-3 da mezz’ala o intermedio, col modulo nostro mi trovo molto bene e spero di fare il massimo per aiutare i compagni”.“Ho sempre avuto le due figure di riferimento giallorosse, le nostre bandiere, Totti e De Rossi. Mi piaceva come tipo di giocatore Nainggolan, per la sua capacità di adattarsi nelle due fasi, mi piaceva molto”.