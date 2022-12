Dopo la parentesi Mondiale, è iniziato il countdown per la ripresa dei campionati e, come sempre, i primi a scendere in campo sono gli inglesi con il Boxing Day di Premier League. Si ricomincia con un Derby di Londra, quello tra Brentford e Tottenham: la squadra di Conte arriva al match da quarta in classifica e, per gli esperti di Sisal, è largamente favorita per il successo, a 1,93, si sale a 3,60 per la vittoria dei padroni di casa, stessa quota per il pareggio. Le ultime partite degli Spurs sono state sempre all’insegna delle rimonte, con Kane e compagni che non hanno mai chiuso davanti il primo tempo in nessuna delle ultime 9 uscite: possibile dunque un Ribaltone, a quota 6,50. Il Newcastle deve difendere il terzo posto in classifica al King Power Stadium contro il Leicester. I Magpies sono in serie positiva da 10 partite e hanno vinto tutte le ultime 5 gare prima della sosta, molto probabile che riprenderanno come hanno lasciato ovvero con una vittoria, data a 2,20. Il Leicester, al contrario, non ha brillato nella prima parte della stagione, tirandosi fuori dalla zona pericolosa della classifica grazie alle 4 vittorie ottenute in 5 partite, il successo delle Foxes è a 3,15, mentre il pareggio vale 3,40. Comincia da Birmingham la rincorsa del Liverpool alla zona Champions League, ora distante 7 punti. I Reds trovano l’Aston Villa che, dopo il cambio panchina da Gerrard a Emery, va a caccia di punti preziosi per uscire dalla zona bassa della classifica. Per gli esperti ad avere la meglio saranno gli uomini di Klopp, avanti a 1,70 contro il 4,40 dei padroni di casa e il 3,90 per il segno X. Salah, fermo a 6 reti in questa stagione, punta ad essere decisivo e tornare ai soliti livelli da doppia cifra, la sua rete è la più probabile, a 2,25. Il Boxing Day si chiude con un’altra stracittadina londinese, si sfidano infatti l’Arsenal capolista e il West Ham. Il pronostico pende tutto dalla parte della squadra di Arteta, favorita a 1,48, il successo ospite è a 6,25, pareggio a 4,25. I Mondiali hanno lasciato degli strascichi nelle fila dell’Arsenal, che dovrà fare a meno sicuramente di Saliba e del bomber brasiliano Gabriel Jesus, operato al ginocchio dopo l’infortunio accusato nella partita con il Camerun. Ecco allora la chance per Nketiah pronto a non far rimpiangere il brasiliano: la sua rete si gioca a 2,50.