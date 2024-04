Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo aver eliminato il Liverpool, la Dea vuole avere la meglio anche del Marsiglia e spera di indirizzare la contesa già in questa gara di andata in trasferta. Pericolo numero 1 è Pierre-Emerick Aubameyang, miglior marcatore fin qui di questa edizione di Europa League.• Partita: Marsiglia-Atalanta• Data: giovedì 2 maggio 2024• Orario: 21.00• Canale TV: DAZN, Sky Sport

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWMarsiglia-Atalanta, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna. All. GassetMusso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini