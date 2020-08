Sono giorni di tensione tra l’argentino e il club blaugrana, con la situazione che cambia, di minuto in minuto, dopo che Leo ha comunicato al club di voler partire gratis., questa la risposta del Barcellona, secondo quanto riferito da Marca e As, alla richiesta di un incontro fatta pervenire oggi da Messi.. Un cambio di strategia, per arrivare ad una separazione consensuale, che non ha dato i frutti sperati.Il braccio di ferro prosegue e, a meno di una retromarcia - improbabile, ad oggi - di una delle parti, la battaglia legale sembra inevitabile. Anche per questo, secondo quanto riferito in serata da Radio Catalunya,Per Leo sarebbe un autogol essere presente ai test che, formalmente, rappresentano l'inizio della stagione 2020/2021.Il Barcellona non negozia,Che però ha deciso, non cambia idea, vuole andare via. Per questo gli avvocati sono al lavoro per trovare un modo per liberare il giocatore a zero, o con la clausola (che prevede, al termine della stagione 2019/20 la possibilità di svincolarsi) o anche con l’articolo 17 (che dice che gli ultra trentenni una sola stagione di protezione del contratto)., intanto L’Equipe riferisce di contatti tra, dt del, e papà