Matheus 5,5, Gomez 5,5, Niakatè 4,5, Tormena 4,5, Sequeira 6; Medeiros 5,5 (Dal 46’ Bruma 5), Racic 6 (Dal 58’ Oliveira 5,5), Al-Musrati 5,5 (Dal 72’ Castro 6), André Horta 6; Ricardo Horta 5 (Dal 68’ Djalo 6), Ruiz 5,5 (Dal 68’ Banza 6). All. Jorge 5: Attento sulla zuccata di Niakaté sottomisura. Unico intervento che gli richiede la trasferta portoghese, e risponde presenteDa quella parte gioca il più pericoloso del Braga, Ricardo Horta. Solo sulla carta però, perché il portoghese non vede praticamente palla. Ammonito, esce per evitare guai.Entra nel momento più tranquillo della gara, qualche sgasata a destra. Buon ingresso.Qualche indecisione di troppo, Ruiz lo grazia nel primo tempo. Poi cresce di condizione. La pochezza offensiva del Braga gli dà una manoPrima frazione di spessore dove mette muscoli e grinta rendendo la serata molto difficile a Ruiz. Ripresa quasi di relax.Positivo e, finalmente, preciso. Sua la pennellata per il gol di Jovic che vale il vantaggio. Ara senza sosta la corsia sinistra. Si concede anche un assist con le mani direttamente da rimessa laterale.Fa a sportellate con Al Musrati e Racic uscendo spesso col pallone fra i piedi. Cerca di non strafare in impostazione, ma ci pensano i suoi compagni.La chiave tattica sta tutta nella sua posizione, estremamente fastidiosa per le maglie portoghesi, fa viaggiare il pallone veloce ed è sempre nel vivo della manovra.Sempre estremamente vivace, anche se leggermente in flessione rispetto ai suoi standard. Qualche percussione, nessun particolare acuto.Recupera il pallone che poi Cabral deve solo spedire in rete per il pokerSolita qualità eccelsa in mezzo al campo. Se la Fiorentina la vince là in mezzo è anche per merito suo.Matheus gli regala un cioccolatino al 23’ che però non riesce a scartare. Poi si veste lui da uomo assist e serve a Jovic una palla strepitosa trovando un varco impercettibile.Pronti via e impegna Matheus con una spettacolare sforbiciata. Sono le prove generali per il bel colpo di testa che porta i Viola in vantaggio. Il raddoppio è un connubio d’astuzia e senso del gol. Nel mezzo? Qualità e movimenti coi tempi giusti. Miglior partita della stagione.Entra, segna un gol di tecnica e potenza pure che ipoteca gli ottavi. E si concede anche il bis. Meglio di così…Sorprende tutti con Venuti a destra e torna a schierare il 4-2-3-1 con Mandragora in mezzo al campo, scelta che si rivela vincente. La Fiorentina comanda il gioco dall’inizio alla fine senza mai perdere il controllo del match. Tormena gli dà una mano, ma la gara della Fiorentina rasenta la perfezione, e gli ottavi sono ormai solo una formalità.