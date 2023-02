Oggi anche la Conference League riprende la sua corsa con Fiorentina e Lazio che sognano di succedere alla Roma nell’albo d’oro della competizione. La strada che porta alla Eden Aréna di Praga, luogo della finale,

è ancora lunga ma sia Italiano che Sarri hanno le potenzialità per arrivare in fondo. La Fiorentina vola in Portogallo, ospite del Braga, in una trasferta molto insidiosa tanto che gli esperti Sisal vedono leggermente avanti i lusitani a 2,50 contro il 2,75 della Viola mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. La formazione toscana, nelle otto precedenti trasferte in terra lusitana, si è imposta solo una volta, nel 1997 contro il Benfica. Il VAR verrà introdotto per la prima volta nella fase a eliminazione diretta in Conference League: una consultazione da parte dell’arbitro si gioca a 3,25. I tiri dalla distanza potrebbero diventare un’arma importante visto che un goal da fuori area è in quota a 2,75. Ricardo Horta ha già superato la doppia cifra in stagione e una sua rete alla Fiorentina è data a 3,25. È invece Nico Gonzales l’uomo in più dei toscani e vederlo come primo marcatore del match è ipotesi offerta a 7,50.

Sulla carta appare più abbordabile l’impegno che attende la Lazio. I biancocelesti ospitano all’Olimpico, domani sera, il Cluj. I ragazzi di Sarri, per gli esperti Sisal, sono ampiamente favoriti a 1,36 contro il 9,00 della formazione rumena con il pareggio in quota a 4,75. Le due squadre si sono affrontate già 3 anni fa nei gironi di Europa League con una vittoria a testa. Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,85, mentre un calcio di rigore fischiato nei novanta minuti si gioca a 3,00. La difesa della Lazio ha dimostrato, in stagione, di essere una delle migliori del campionato: il Cluj che non segna domani sera è offerto a 1,72. Maurizio Sarri potrebbe effettuare un po’ di turnover ma difficilmente rinuncerà al suo capitano Ciro Immobile. Il numero 17 biancoceleste sogna una notte di gloria magari con una doppietta ipotesi data a 4,75. L’uomo più pericoloso per i granata è Ciprian Deac, 36enne trequartista vecchio stampo come dimostrano gli 11 assist serviti in stagione: un altro passaggio vincente pagherebbe 5 volte la posta.