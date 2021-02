: Lucido nei pochi pericoli che risuonano lontani nell’area romanistaNon toglie mai l’elmetto e indossa pure i gradi di capitano. Un febbraio senza macchieDalla sua chiusura con rilancio nasce il gol di Dzeko. Poi si fa male. (7’pt Peres 6: sereno e attento per tutta la gara)Usa alcol puro per cancellare Sporar ma l’intervento in area sullo sloveno è da rigore. E nell’occasione si fa pure male (52’ Villar 6,5: fa espellere Esgaio e mostra personalità): Pressione bassa e tanta accortezza su Galeno: Cuce e ricuce a centrocampo, ma quando può affonda l’ago in avanti e serve a Mayoral un pallone d’oro. C’è sempre, come gli amici veri: Dai disastri di Sofia al lancio per il vantaggio. Un piccolo riscatto ma pure qualche errore in appoggio: Solito copione: scendo, affondo e faccio male. L’assist per Dzeko è perfetto, poi è costretto ad abbassarsi sulla linea dei centrali. Con buoni risultati: Piccoli dettagli per un grande campione. Le sue giocate di prima intenzioni sono determinanti (70’ El Shaarawy ng: Ramses II, un buon rodaggio per il futuro): Esploratore alla Magellano, prende colpi duri senza fiatare e nel finale avvia lo 0-2. Poco lucido sotto porta: Osservato speciale, accende subito l’occhio di bue su di sé dopo 4 minuti quando trova il vantaggio con un graffio da felino. Prosegue con sacrificio e sudore (71’ Mayoral 6,5: tocco facile e gol pesante per l’alter ego del bosniaco)Nella sua Braga trova un’altra vittoria e un’altra prova di grande maturità della sua Roma. Ora c’è solo da capire chi gioca da prima punta e chi gioca in difesa domenica. Ma Paulo si è rinforzato di brutto in questo ultimo mese: Coraggioso coi piedi, può poco contro Dzeko e Mayoral: Pressato a turno, non evapora ma soffreRischia qualcosa ma è sul pezzo fino a un minuto dalla fine. Quando Sbraga…: Si perde Dzeko dopo pochi minuti ma non perde la concentrazione nei minuti a venire.: Provvidenziale sulla botta a colpo sicuri di Mkhitaryan, ma dalla sua parte qualche minuto prima era scappato uno Spinazzola di troppo. Poi arriva il doppio giallo ingenuo che impicca la partita.Schiacciato quasi sulla alinea dei centrali. Possente ma spesso in ritardo: Il capitano prova a suonare la carica e sfrutta qualche piccola dormita (69’ Andrè Horta 5,5): Costringe Karsdorp sull’uscio ma non entra mai (70’ Borja 5,5): Anonimo (62’ Piazon 6: più vivo)Difficile togliergli il pallone, ma non è concreto e non punge mai nonostante le tante assenze della difesa giallorossa (57’ Ze Carlos 6): Ibanez lo cancella nella prima mezz’ora poi ha qualche occasione ma la spreca. Si accende nella ripresa ma il brasiliano della Roma usa modi duri. Pure in area quando però a farsi male è proprio il difensore. (62’ Ruiz 5,5)Colpito a freddo prova a far valere il possesso palla. Sterile. Nella ripresa tanta confusione pure sui cambi.