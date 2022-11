Il Red Bull Bragantino, società della prima divisione brasiliana, è alla ricerca di un sostituto per il ruolo di allenatore. L’attuale tecnico Mauricio Barbieri, infatti, non rinnoverà il suo contratto. Secondo quanto riportato da UOL e da A Bola, in prima fila ci sarebbero i nomi dei portoghesi Ricardo Soares e Pepa. La dirigenza brasiliana si aspetta di sciogliere le riserve entro la fine di questo mese.