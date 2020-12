Brahim Diaz, trequartista del Milan, in gol contro il Celtic entrando dalla panchina, parla a Sky Sport dopo il passaggio del turno ai sedicesimi di finale: "Il ritorno di Pioli è stato molto positivo, tutto lo staff ci ha permesso di lavorare al massimo ma la sua presenza ci ha dato una marcia in più".



IL RUOLO - "Gioco dove il mister mi dice di giocare, sto facendo bene ma devo migliorare, sono molto contento di stare in questo club".



SU IBRA - "Manca tanto, è un giocatore incredibile, fa sempre la differenza ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare".



IL MILAN - "Sono molto contento di essere qui, mi sento molto bene, è un grandissimo club, sono davvero molto contento".