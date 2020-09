Dopo il 2-0 all’esordio contro il Bologna con doppietta di Ibrahimovic, arriva infatti questo 2-0 a Crotone con gol di Kessie su rigore e di Brahim Diaz a cavallo tra un tempo e l’altro, senza lo svedese costretto a casa dal virus., malgrado l’altra assenza importante del capitano Romagnoli. Bene, benissimo così, quindi, perché Ibrahimovic può guarire con calma, anche se bisogna sempre ricordare il valore degli avversari, perché i rossoblù del Crotone si dimostrano ancora più friabili dei rossoblù del Bologna, avvicinandosi pericolosamente a Donnarumma soltanto nel finale. Ma se il Crotone, come il Bologna, fa scena muta il merito è anche e soprattutto del Milan che gioca con grande calma, persino troppa all’inizioMeglio il primo del secondo, per la verità, ma l’importante è la crescita caratteriale della squadra che ormai gioca a memoria, grazie alla cura Pioli.Pioli affida a Rebic il ruolo di centravanti, in assenza di Ibrahimovic, ma soprattutto fa debuttare dal primo minuto il nuovo grande acquisto Tonali, preferito a Bennacer al fianco di Kessie. Il modulo, infatti, è sempre il collaudatissimo 4-2-3-1 con i due centrali Kjaer e Gabbia tra Calabria ed Hernandez davanti a capitan Donnarumma, mentre il trio a supporto di Rebic è diretto dal trequartista Calhanoglu tra Saelemaekers a destra e l’altro nuovo acquisto Brahim Diaz a sinistra. L’ex milanista Stroppa risponde con il suo 3-5-2, con l’unica sorpresa di Dragus in mezzo al campo al posto di Eduardo, ma come sempre non sono i moduli a fare la differenza, bensì il valore degli interpretiE allora ci vuole poco per capire che il Milan è nettamente superiore al Crotone, neopromosso e già battuto 4-1 in trasferta dal Genoa.. Molto più impegnato è il suo collega e capitano come lui, Cordaz, bravo a deviare un primo tiro di Calhanoglu, una seconda deviazione di Brahim Diaz e una terza conclusione del turco rossonero che si conferma in gran forma. Malgrado giochi costantemente nella metà campo avversaria, però, il Milan fatica a concludere, anche se dopo 20’ soltanto la traversa nega la gioia del gol a Kjaer, bravo a deviare di testa un calcio d’angolo pennellato alla perfezione da Calhanoglu. Troppo poco, comunque, per sbloccare lo 0-0 di partenza, malgrado la regia intelligente di Tonali che trova sempre il passaggio giusto per i compagni.Così bisogna aspettare la fine del primo tempo per vedere un gol, per la verità dopo una lunga attesa perché l’arbitro Pairetto è costretto ad ascoltare i suggerimenti dalla sala Var, senza andare personalmente ad assistere alle immagini. L’incertezza è legata a un presunto tocco di braccio di Rebic che controlla un pallone servito da Hernandez, prima di essere atterrato da Marrone.Nell’intervallo Stroppa decide di rilanciare Eduardo al posto di Zanellato, cresciuto nel Milan, per rinforzare il centrocampo in costante sofferenza nel primo tempo, ma la mossa non serve perché il Milan raddoppia dopo 5’. Anche stavolta è Calhanoglu ad avviare l’azione, smarcando Saelemaekers sulla destra che crossa subito al centro dove Brahim Diaz con l’istinto del centravanti devia di sinistro alle spalle dell’incolpevole Cordaz.Padrone del campo e del risultato, il Milan soffre soltanto per il brutto infortunio alla spalla a Rebic, costretto a lasciare il posto al diciottenne Colombo, più centravanti di lui già in gol in Europa League. Poi tocca a Bennacer e Castillejo che rilevano Tonali e Saelemekers, calati alla distanza.Il Milan si sente al sicuro e allenta la tensione, favorendo gli ultimi, o meglio gli unici, assalti del Crotone che però conferma i suoi gravi liniti in tutti i reparti.Parameters:45’st Kessie (rig), 5’st Diaz: Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic; Pereira (dal 26’st Reca), Zanellato (dal 1’st Eduardo), Cigarini, Messias, Molina (38’st Molina); Dragus (dal 26’st Vulic); Simy. Allenatore: Stroppa.: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali (dal 18’st Bennacer), Kessie, Diaz (Dal 38’st Krunic), Calhanoglu (38’st Leao), Saelemaekers (dal 18’st Castillejo), Rebic (dal 12’st Colombo). Allenatore: Pioli.: Pairetto di Nichelino: 45’st Marrone (C); 11’st Pioli (All. M), 17’st Gabbia (M), 32’st Hernandez (M), 45' st Leao (M)