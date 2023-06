L'ormai ex-trequartista del Milan, Brahim Diaz si è presentato in conferenza stampa"Grazie, Presidente, per la fiducia. Grazie per i segni di affetto e per avermi considerato per continuare a scrivere la storia del miglior club del mondo. So cosa significa questa maglia e rappresento il Real Madrid".- "Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Torno più preparato e desideroso di migliorarmi"."Come ho detto il primo giorno: Hala Madrid, solo Madrid. Fino alla fine, andiamo Real. Devi solo vedere cosa hanno realizzato nella stagione 21-22. È il club più grande del mondo""Sono rimasto tre stagioni al Milan e ciò che mi chiedevano era un rendimento abbastanza alto. Abbiamo riportato il Milan in alto. Quando sono arrivato a Madrid l'altra volta ero un bambino, ora ho giocato più partite, anche in Champions... Questo ti rende più maturo. Sono molto grato al Milan perché mi ha fatto crescere e mi ha aiutato molto in questi tre anni""Asensio è un grande giocatore ed è stato un grande compagno di squadra. Non si tratta di essere un sostituto di lusso, ma dare il massimo per il Real Madrid. Lavorare ogni giorno e imparare da tutto per migliorare sempre"."Non credo sia il momento per parlarne. Oggi è il mio giorno. Ho immaginato che arrivasse questa domanda. Io sono felice di essere a Madrid e chiunque ci sarà nello spogliatoio sarò felice".