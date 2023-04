Il trequartista delsi è raccontato in esclusiva su Starcasinò parlando del suo presente e futuro in maglia rossonera, passando inevitabilmente per la sfida di Champions League contro il Napoli."Quando ero piccolo era incredibile vedere una partita di Champions. Ora posso giocarla. E farlo in club storico come il Milan è molto bello. Vedere i tifosi che urlano 'The Champions' è da pelle d'oca. È incredibile. È un’emozione, giocare San Siro è fantastico. Il mio ricordo di Malaga-Milan? Mi ricordo di quella partita. In città dicevano "Arriva il Milan, che bello". Era una festa perché il Milan è un grande e prestigioso club"."Se mi sento un giocatore da Champions? Sì, gioco al Milan. Tutti siamo giocatori da Champions ed e per questo che siamo tra le prime otto in Europa. È bellissimo poi essere lì insieme ad altre due squadre italiane. Il movimento diventa più forte. È incredibile. Abbiamo meritato di essere qui: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno siamo tra le più forti d’Europa"."Hanno una squadra forte e lo stanno dimostrando in Italia e in Europa. Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi. È importante il fatto che ci conosciamo, è equilibrata come partita.Una è quella di avere il controllo della palla durante la partita perché non sono abituati senza"."Il Milan ha migliorato le mie caratteristiche. Sono cresciuto tanto qui e devo ancora crescere".