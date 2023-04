Brahim Diaz tra Milan e Real Madrid, il braccio di ferro per il futuro del fantasista malagueño continua. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.com, nel pomeriggio è arrivato nella sede di Casa Milan Edoardo Crnjar, intermediario dell'operazione che ha portato il classe '99 a vestire la maglia del Diavolo, per un incontro con la dirigenza rossonera.



LA SITUAZIONE - Brahim Diaz sta vivendo una stagione importante, impreziosita anche dall'ultima prova nel poker che il Milan ha rifilato al Napoli al Maradona, e vorrebbe anche proseguire l'avventura a Milano oltre il termine del prestito, ora previsto al termine della stagione. Maldini e Massara ragionano sulla possibilità di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con il Real Madrid per ridiscutere la cifra per l'acquisto a titolo definitivo, cercando uno sconto su quei 22 milioni di euro previsti nell'accordo verbale raggiunto ormai due anni fa. I blancos, tuttavia, sono soddisfatti dalla crescita mostrata da Diaz nell'ultimo biennio in rossonero e al momento sono seriamente intenzionati a riportare a casa il classe '99, mettendo sul piatto anche un rinnovo e maggiore rilevanza in squadra. Il braccio di ferro continua: il Milan incontra l'intermediario di Brahim Diaz.