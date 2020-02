Ariedo Braida fa sognare Inter e Juve: "La verità è che in Italia solo Juve o Inter possono permettersi Messi. Non è impossibile vederlo lontano da Barcellona" ha dichiarato l'ex consulente per il mercato europeo dei blaugrana. Secondo Tuttosport, l'affare Messi costerebbe almeno 350 milioni di euro tra ingaggio e cartellino (la clausola per liberarsi a zero non vale infatti per i top club).