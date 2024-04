Braida: 'Milan non competitivo? Lo dissi mesi fa, mi diedero del rinco***o. Pioli è un capro espiatorio'

All'indomani del derby perso che ha consegnato lo Scudetto all'Inter, l'ex dirigente del Milanha analizzato la stagione della squadra allenata da Stefano Pioli a MilanNews: ". Possiamo ora dire però che avevo ragione. Sono stato quasi 28 anni al Milan, il mio legame è profondo. Anche perché sono milanista da prima, dal 1962. E da persone che ha il Milan nel cuore mi è dispiaciuto molto vedere una mancanza di stile nella sconfitta nel derby. Ieri ho visto 2 espulsi e parapiglia.".

"Hanno scaricato tutte le colpe sull'allenatore, che qualche colpa la ha sicuramente, ma è servito da capro espiatorio delle manchevolezze di tutti. Invece si è deciso di sparare contro il tecnico. Nella vita bisogna avere il coraggio di ammettere i propri errori, poi ricominciare in maniera positiva".- "Ho vissuto il calcio dall'interno, l'ho vissuto quotidianamente. Si dice che con gli algoritmi si risolvono i problemi, ma non è così. Possono certamente aiutare, ma poi servono gli uomini e qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere. Poi nessuno è perfetto, io stesso ho sbagliato e sbaglierò. Chi pensa di non sbagliare, beato lui..."