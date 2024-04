Inter, uno Scudetto senza rivali. Milan, Juventus e Napoli, tre modi diversi di fare flop

per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da Simone Inzaghi di essere una vera macchina perfetta dall’inizio dalla fine. Per una formazione nerazzurra che ha rasentato la perfezione, c’è chi si lecca le ferite e recita il mea culpa.a reggere il confronto.proprio nella partita che metteva a confronto le due forze della città. Giocando pure in casa., partita con l’entusiasmo e la autoconvinzione che la rivoluzione estiva che aveva spazzato via due figure centrali del tricolore 2022 come Maldini e Massara e portato nuovi acquisti per 120 milioni di euro fosse la chiave per giocarsela alla pari e conclusa conIl campo, giudice supremo, non mente mai:, che hanno fatto spesso la differenza nelle partite alla portata ma che alla lunga si sono eclissate nei momenti chiave del campionato. Se il primo bagno di umiltà del derby d’andata, perso con un umiliante 1-5, doveva essere letto come un pericoloso campanello d’allarme,La lotta per lo Scudetto con l’Inter è finita lì, tra le sconfitte con Juventus e Atalanta inframmezzate dagli incomprensibili passaggi a vuoto con Lecce, Udinese, Napoli e Salernitana. Ammesso che fosse mai iniziata.E poiVolto da copertina del nuovo progetto tecnico senza più Maldini, coach con competenze a tutto campo, finito per diventare nei momenti più bui - fino all’ultimo capitolo di questa storia - comeCoprendo le evidenti mancanze, in termini di continuità e soprattutto di leadership, dei presunti top player della squadra - Maignan, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Giroud, ma potremmo andare avanti - spariti sul più bello, al momento di fare la differenza.Tutto in quell'intervento. Maldestro, sconclusionato, pericoloso e perciò punito.spaccando l'annata in un prima e in un dopo.Nasce tutta lì la delusione, è nel contraccolpo raccontato successivamente pure dai giocatori bianconeri. Che, nonostante la consapevole distanza di tasso tecnico con la squadra nerazzurra.Era impossibile tenere quel passo, ma la Juventus, dopo un ottimo inizio, ha fatto di tutto per non riuscirci.(già meno lucente),Ed è qui che la squadra bianconera dovrà ripartire. Ecco: è una stagione che a Torino lascia ferite profonde, non superficiali. E forse fa bene Allegri a non ragionare di rimpianti: guardandosi indietro, ne troverebbe milioni.Per un'Inter che vince, c'è un Napoli che vede scucirsi il tricolore dal petto.che ha intrapreso una strada che porta addirittura fuori dalla zona Champions.. Sono le tre figure che hanno fatto sentire maggiormente la loro assenza e non sono state sostituite a dovere., dato che l'addio di Kim era cosa nota già da tempo, praticamente a stagione in corso. Bisognava prevenire e invece l'idea di andare sull'inesperto e non all'altezza Natan è stato un flop enorme, così come scegliere Garcia con un palmarès non irresistibile e Mazzarri che era lontano dal campo da un po'.Il Napoli ha fatto tanti passi indietro e ha abbandonato troppo presto la sua lotta con l'Inter. Il futuro non vede un cielo sereno, per mettere i bastoni tra le ruote dei nuovi campioni d'Italia servirà ben altro. E si partirà dalla rifondazione, prevista la prossima estate.