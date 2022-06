Nel corso di un'intervista al Mundo Deportivo, Ariedo Braida, in passato dirigente del Barcellona e oggi uno dei protagonisti della promozione della Cremonese, ha parlato anche del possibile addio di Kalidou Koulibaly al Napoli: "Sì, può andare via. Gli hanno offerto un rinnovo alla metà dell'ingaggio attuale, capisco che voglia lasciare. E' un grande difensore, un giocatore impressionante; ha un gran fisico ma non solo. E a 30 anni ha ancora molto da dare".