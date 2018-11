E’ il 18 novembre 2018. Allo stadio di Gran Canaria si gioca l’amichevole tra Spagna e Bosnia. Minuto 58, i padroni di casa si stanno dirigendo verso un altro scarso risultato dopo le sconfitte contro Croazia e Inghilterra. Luis Enrique, ct della nazionale spagnola, inserisce il debuttante Méndez al posto di Suso. La scelta si rivelerà azzeccata: 78esimo, tiro da fuori di Isco,. Brais ripete quello che aveva fatto Iago Aspas (attuale compagno nel Celta) nel novembre del 2016: segnare all’esordio con la maglia della Roja.Nelle prime 9 partite di campionato Méndez gioca 361 minuti su 810, dimostrando tutte le sue qualità. Quando il pallone passa per i suoi piedi si trasforma spesso in una grande giocata, che tuttavia non sfocia mai in un gol o in un assist. La svolta in chiave realizzativa arriva alla decima partita: Méndez registra un gol e un passaggio vincente nel 4-0 contro l’Eibar, un gol contro il Betis, un gol e un assist contro il Real Madrid, un assist contro la Real Sociedad.Esterno destro nel 4-4-2 o trequartista nel 4-2-3-1, il numero 23 è il vero creatore del gioco del Celta. Uno con le sue caratteristiche va al di fuori del semplice ruolo: Brais si colloca tra quei giocatori “speciali” al quale l’allenatore concede di giocare in qualsiasi posizione del campo. In questa stagione, nelle 9 partite giocate, Méndez ha ottenuto una media di 35,6 passaggi a partita, con il 78,8 % di passaggi riusciti e 2,1 passaggi chiave (0,22 assist). Per fare un paragone non banale, Marco Asensio ai tempi Espanyol (stagione 2015-2016) aveva una media di 2,13 passaggi chiave e 0,32 assist. Numeri pressochè simili che, considerando la qualità del suo sinistro e