Il Barcellona ha preso Martin Braithwaite, strappandolo al Leganes per sostituire l'infortunato Dembélé. Queste le parole di Martin Ortega, direttore generale del Leganes a riguardo del trasferimento attaccante: "Abbiamo subito un danno enorme. Si sono appigliati ad una norma ingiusta e non campiamo come la Federazione possa permettere una cosa del genere. State pur certi che lotteremo fino alla fine perché non è possibile che, a causa di un infortunio a lungo termine di un giocatore di un altro club, uno dei nostri tesserati possa esserci portato via in maniera unilaterale, scaricando i problemi del Barcellona su di noi. So bene che i regolamenti attuali concedono al Barcellona questa possibilità, ma non è giusto che possa farlo utilizzando una clausola rescissoria pensata per le finestre di calciomercato. Per questo motivo abbiamo presentato un ricorso ufficiale alla Federazione e siamo in attesa di una risposta. Ottimismo circa il buon esito del reclamo? Se non avessimo avuto la possibilità di vincere, non avremmo neanche presentato la richiesta".