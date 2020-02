L'ex Barcellona Rivaldo boccia l'arrivo di Martin Braithwaite in blaugrana: "Sinceramente, non lo condivido e non lo capisco per vari motivi - riporta As - Il primo, è un colpo che va dopo la fine del mercato, poi perché il Barça avrebbe potuto tirare su qualcuno dalla Masia al posto di fare questa operazione. La squadra poi sta iniziando a migliorare e non vedo ragione di fare un simile sforzo per ingaggiare un attaccante che, con tutto il rispetto, dubito sia il giocatore di cui ha bisogno ora il Barcellona. Pensavo a un calciatore più giovane e più di prospettiva".