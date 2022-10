L’ex giocatore e procuratore sportivo Massimo Brambati commenta a Tmw Radio il momento della Juve: “Le parole di Allegri? Non è più credibile. La Juve lo scorso anno è stata deludente, ha perso due finali su due e uscita prematuramente dalla Champions. È arrivata quarta con una certa comodità ma alla Juve è una mezza sconfitta arrivare quarti. Quest’anno è quasi fuori dalla Champions già ora, il campionato è lungo e non ancora compromesso ma ad oggi non hai fatto vedere niente che possa far sperare nel futuro. A me sembra che i giocatori non credono a quello che dice il tecnico”.