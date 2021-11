Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, parla a Radio Kiss Kiss della corsa scudetto: "​Per lo scudetto al momento è una corsa a tre per Napoli, Milan e Inter. Però va detto che ci sono tante squadre forti che giocano un buon calcio e non è facile affrontarle. E poi le incognite riguardano squadre come Atalanta, Torino, Fiorentina e anche altre formazioni che possono creare problemi".