Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha espresso la sua opinione in merito alla possibilità che i nerazzurri vincano lo scudetto.



“Se l’Inter è obbligata a vincere lo scudetto? Ha l’obbligo di fare di tutto per tentare, perché è competitiva. Deve sfruttare le possibilità che si possono presentare per vincere, ma non ha l’obbligo di riuscirci”.