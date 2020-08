Intervistato da Radio Sportiva l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha parlato della stagione dei nerazzurri e delle prossime mosse di mercato che sono inevitabilmente legate al futuro di Antonio Conte.



SORPRESO - "Sono rimasto sorpreso, mi aspettavo che, viste le partite precedenti, l'Inter stesse meglio dal punto di vista psicologico e in forma ottimale per affrontare una squadra scomoda. Pensavo che l'Inter potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi dispiace per com'è andata. Il Siviglia ci ha messo l'esperienza, ma mi aspettavo un'Inter più pimpante".



CONTE - "A questo punto può succedere un po' di tutto, dipende dalle parole che useranno i protagonisti della vicenda. Finalmente si incontreranno, dovranno dirsi tutto quello che finora non si sono detti per cercare di proseguire questo rapporto".



MESSI - "Addio al Barcellona? Dipende solo dalla sua volontà. Se vuole cambiare squadra, lo farà sicuramente, il club non ha la forza per trattenerlo contro il suo volere. E lo stesso vale anche in caso contrario".



SCUDETTO - "Per lo scudetto potrebbe essere una lotta a tre con una sorpresa. Il Napoli rientrerà in corsa per essere competitivo, quest'anno ha fatto molto meno".