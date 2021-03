Giovanni Branchini, procuratore sportivo ed esperto di mercato, ha espresso la suo opinione sul futuro di Erling Haaland a La Gazzetta dello Sport: “Per acquistare oggi Haaland servono almeno 120-130 milioni di euro. Poi, come sempre quando si tratta di simili operazioni, dipende dal club che lo vuole e dalle richieste del giocatore”



Si muoverà da Dortmund?

«Non so, 50 e 50. Lui, se non sbaglio, ha una clausola valida dalla prossima stagione per 88 milioni di euro. La cifra è accessibile a molti grandi club europei e dà al giocatore e alla sua famiglia l’opportunità di avere una notevole forza contrattuale. Potrebbe anche decidere di fare un’altra stagione a Dortmund».



Chi lo vuole veramente?

«C’è la fila. Stiamo parlando di uno dei cinque migliori attaccanti. Assieme a lui metto Messi e Ronaldo, anche se appartengono a un’altra generazione, e poi Mbappè, Neymar e Kane. Un po’ dietro Lautaro».



Se lascerà Dortmund, dove andrà Haaland?

«Il Psg, se vende Mbappè, può pensare a un acquisto del genere. E poi c’è sempre il Real Madrid. E i due club di Manchester, sia il City sia lo United. Anche se, per come conosco Guardiola, forse lui preferirebbe un centravanti alla Kane: meno ariete e più pronto a integrarsi con il gioco della squadra. Allo United lo vedrei proprio bene, e non dimentichiamoci che i Red Devils hanno un’ottima tradizione con i centravanti che vengono dal nord».

«Ha qualità tecniche che sono sotto gli occhi di tutti. Ma ciò che va sottolineato, a mio avviso, è il percorso che ha compiuto. È stato importante l’aiuto che gli ha dato il padre e sono stati fondamentali i consigli dell’agente. Haaland è andato in un club intermedio, ha avuto la possibilità di migliorare senza troppe pressioni. In tutti i Paesi si comportano così. Solo in Italia se fai due gol, penso all’esperienza di Zaniolo, ti sbattono in prima pagina e ti considerano subito una stella. In questo modo si rovina un potenziale talento, e noi ne abbiamo rovinati parecchi. Haaland è stato intelligente nelle scelte e adesso raccoglie i frutti. In qualunque squadra vada, lui è pronto. Ha costruito la carriera gradino dopo gradino».«Se uno segue la politica dei giovani, deve scommettere sul talento e proteggerlo. È ovvio che il rischio è elevato e che non sempre si può trovare un Haaland. Ma quando lo trovi metti a posto le casse per anni grazie alla plusvalenza. Non tutte le società ragionano in questo modo, in Italia quasi nessuna. E forse è anche per questo che da noi mancano i giovani di valore».«Dappertutto. Forse in Premier, dove l’intensità di gioco è maggiore, potrebbe esprimersi al massimo. Ma farebbe bene in Spagna o in Francia, come del resto sta facendo in Germania».«No, pensando al mercato in tempo di Covid. Ma qui bisogna sfatare un tabù: il mercato del calcio era in crisi anche prima del maledetto virus, i club hanno bilanci in rosso, non possono più pagare certe cifre. Credo che non ci sia società disposta ad acquistare un giocatore per 150 milioni di euro, tanto per capirci. È in atto un ridimensionamento di cui tutti devono prendere coscienza: i calciatori, i dirigenti, i tifosi e i mezzi d’informazione».