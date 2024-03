Branchini: 'Inzaghi? Il merito all'Inter è della società. Lavora con una proprietà piena di problemi, lontana e non invidiabile'

Redazione CM

Il super agente internazionale Giovanni Branchini, colui che portò Ronaldo il Fenomeno all'Inter e che in questi anni è l'agente fra gli altri di Massimiliano Allegri, ha parlato in intervista a Radio Deejay anche del momento del club nerazzurro e del ruolo di Simone Inzaghi. Per il super agente il merito non va all'allenatore, bensì alla dirigenza e alla società che, e qui arriva la bordata, riesce a fare quello che fa nonostante una proprietà definita "non invidiabile"



INZAGHI? NO SOCIETA? - "Merito di Inzagi? La percentuale di merito degli allenatori e quella delle società che li hanno dotati di giocatori qual è? Io personalmente riconosco una maggiore valenza sempre alla società, ma non per voler sminuire il lavoro dei tecnici, ma perché è molto difficile trovare una squadra vincente se la società è una società con problematiche, con difficoltà.



PROPRIETA' PROBLEMATICA - "Noi vediamo l’excursus degli ultimi anni dell’Inter, che indubbiamente vive una condizione assai particolare, con una proprietà piena di problemi, lontana. Sicuramente una proprietà diciamo non invidiabile, senza voler criticare, ma parlo di una realtà che è inconfutabile".



TUTT'UNO CON LA SQUADRA - "Eppure all'Inter la società, la struttura della società, le persone che avete citato, ma anche tutti gli altri, da Antonello a Mozzillo che è segretario generale, fa un corpo unico con la squadra e vedi i risultati".