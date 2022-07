Quest’oggi è stato il giorno di Federico Brancolini al Lecce. Il portiere classe 2001, acquistato in estate da Pantaleo Corvino, si è presentato in conferenza stampa togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Fiorentina. Queste le sue parole:



"L'ultimo anno non è stato semplice, mi sono sentito togliere ciò che amavo. Allenarsi da solo a 20 anni è molto difficile. Essere a Lecce è molto bello, non ho mai avuto dubbi a venire qui. Mi sono fatto aiutare da chi mi vuole bene, ma il segreto sta tutto nella testa. Ci sono state delle incomprensioni alla Fiorentina, ma ora penso al presente e al futuro".