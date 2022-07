La Gazzetta dello Sport quest’oggi ha acceso i riflettori sul nuovo attaccante della Fiorentina in arrivo dal Real Madrid, il serbo Luka Jovic. La rosea ha cercato di analizzare quanto fatto dal giocatore sin dal suo arrivo nel ritiro estivo di Moena, dove ha alternato giocate di alto livello a momenti di affanno. Il classe ’97, pagato oltre 60 milioni solo 3 estati fa dai Blancos, adesso forse paga lo scarso impiego delle ultime stagioni: di fatto essere la riserva di uno come Benzema non è semplice e soprattutto sai già in partenza di giocare poco.



Sotto gli occhi di Vincenzo Italiano Jovic si è comunque dimostrato di un livello superiore al resto della squadra: tecnicamente devastante con la palla tra i piedi, forte fisicamente nonostante la statura non eccessiva e ogni volta che va a calciare risulta essere un pericolo per gli avversari. La parte di preparazione fisica, su di lui ma come su tutto il resto della squadra, comincia a farsi sentire e nell’ultima amichevole contro il Trento ha anche sbagliato un calcio di rigore ma questo non lo ferma in vista dell’inizio del campionato. Adesso Italiano avrà altre 3 settimane per tirare a lucido il serbo e provare a fargli raggiungere quei 30 gol che si è augurato di segnare in un’intervista nelle scorse settimane.