Alisson, portiere del Brasile e del Liverpool, parla in vista della semifinale di Coppa America, in cui la Seleçao attende l'eterna rivale, l'Argentina: "L'Argentina? Non è solo Messi, dobbiamo concentrarci perché loro hanno giocatore come Aguero e Di Maria".



SU MESSI - "Ho fiducia nella mia squadra, nel mio lavoro, ogni partita ha la sua storia. Possiamo vincere da squadra. E' una partita che non dà margini di errore".